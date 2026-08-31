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Татар-информ

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Международный лагерь «Аркадаш» объединил в Татарстане подростков из 14 стран

Международный лагерь «Аркадаш» объединил в Татарстане подростков из 14 стран

Фото предоставлено организаторами Международный лагерь «Аркадаш» проходит в детском оздоровительном центре «Звездный» в поселке Троицкий Лаишевского района Татарстана с 25 по 31 августа.

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