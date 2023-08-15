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Контрольные матчи. «Амур» сыграет с «Торпедо», «Витязь» против «Северстали»

Контрольные матчи «Амур» – «Торпедо» – 11:00 (игра пройдет в Новогорске) «Витязь» – «Северсталь» – 13:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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