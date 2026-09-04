Происшествия
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Происшествия

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В Республике Татарстан сотрудники Госавтоинспекции при задержании нарушителя применили оружие

В Республике Татарстан сотрудники Госавтоинспекции при задержании нарушителя применили оружие

«Госавтоинспекторы ОМВД России по Арскому району Республики Татарстан на 83-м километре автодороги М-7 «Волга, подъезд к г.

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