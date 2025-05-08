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В Госдуме рассмотрят предложение об увеличении штрафов за мат

В Госдуме рассмотрят предложение об увеличении штрафов за мат

  Депутат Госдумы Александр Аксёненко («Справедливая Россия — За правду») рассказал, что на межфракционной думской комиссии в весеннюю сессию может быть рассмотрена инициатива об увеличении штрафов за использование мата в общественных местах и интернете.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Что ни закон, то штраф, и как же на них не материться
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13 час.
Алексей Линев
Русская речь без мата, то молчим, про цены на бензин, услуги ЖКХ, да на многое!
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13 час.
Николаевна
Как же скучно депутатам Государственной Думы с такими высокими зарплатами! Это просто абсурд. Начните с Пушкина, Есенина и других, а затем наложите штрафы на их потомков.
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2 час.
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