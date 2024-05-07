JAMA: у человека с лишним весом снижен риск развития деменции

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, показало, что люди с ожирением имеют меньший риск развития деменции по сравнению с лицами, страдающими от недостатка веса.
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