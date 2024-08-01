Qualcomm обещает, что в следующем году стоимость ПК на базе Snapdragon X опустится до $7...

Qualcomm обещает, что в следующем году стоимость ПК на базе Snapdragon X опустится до $700На квартальной отчётной конференции руководство Qualcomm никак особо не выделяло выручку, полученную от реализации процессоров семейства Snapdragon X для так называемых AI PC, но дало понять, что в следующем году на рынке появятся ПК на их основе, чья стоимость будет начинаться с отметки $700.