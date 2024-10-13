Нетаньяху призвал Гутерриша вывести миротворцев ООН из Ливана

REUTERS/Mike Segar Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести миротворцев организации из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности, сообщил портал Ynet.
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