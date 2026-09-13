«Если бы Путин захотел - никто бы даже останки не нашёл»: Зеленский «расплакался» перед норвежцами из-за «угрозы» его жизни, которой не было

На днях премьер Норвегии заявил, что самолет киевлянина «едва не был сбит», когда тот должен был вылетать из Молдавии.
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