Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Если бы Путин захотел - никто бы даже останки не нашёл»: Зеленский «расплакался» перед норвежцами из-за «угрозы» его жизни, которой не было

«Если бы Путин захотел - никто бы даже останки не нашёл»: Зеленский «расплакался» перед норвежцами из-за «угрозы» его жизни, которой не было

На днях премьер Норвегии заявил, что самолет киевлянина «едва не был сбит», когда тот должен был вылетать из Молдавии.

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