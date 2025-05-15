Трампа обвинили в подрыве влияния США в Антарктиде

Сокращением финансирования исследований США в Антарктиде президент США Дональд Трамп подрывает присутствие Америки на ледяном континенте, 14 мая пишет гонконгское издание Asia Times со ссылкой на исследователей.
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