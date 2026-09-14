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Несекретные материалы

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Почти 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Почти 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Массовый исход: за 10 дней Узбекистан принял обратно почти сто тысяч своих граждан, вернувшихся из России.

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