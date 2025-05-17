Передача Крыма Украине в 1954 году: политическая сделка Хрущёва или геополитическая ошибка? Ирина ВальковаВ мае 2025 года помощник президента России, историк Владимир Мединский в очередной раз всколыхнул общественную дискуссию, затронув, казалось бы, уже изученный вопрос — почему в 1954 году Советский Союз передал Крым Украинской ССР.
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