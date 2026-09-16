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В Чемальском районе Республики Алтай запретили массовые мероприятия из-за медведей

В Чемальском районе Республики Алтай запретили массовые мероприятия из-за медведей

Власти подписали распоряжение об обеспечении безопасности населения В Чемальском районе Республики Алтай ввели новые меры безопасности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям.

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