Записки колымчанина 425

ХОЧУ НАЗАД В СССР. Виктор Астраханский.Хочу назад в СССР,Где был пломбир по семь копеек,Где были счастливы,без мер,В стране ушанок,телогреек,Где жили все одной семьей,Великой ядерной державой,И с транспорантами весной,На демонстрациях шагали! Хочу назад в СССР,Где газ-вода,с двойным сиропом,Где дед Митяй, пенсионер,Учил нас, первым трем аккордам,Где после школы, за углом,Тянули "Приму" мы, по кругу,А вездесущий управдом,Таскал частенько нас за ухо!Хочу назад в СССР,И ничего, здесь нет такого,В страну, где каждый пионер,Гайдара знал и Михалкова,Где рыли Беломорканал,А БАМ,считался стройкой века,Там, как Стаханов завещал,За год, давали пятилетку!Хочу назад в СССР,Где еще мама молодая,Взбивает венчиком безеИ стол в гостиной накрывает,Где вместо "Дэнди"- городки,А вместо "Сникерса"-"Аленка",Где были "Танцы" до зариИ "Дон-Кихот" на книжной полке!Хочу назад в СССР,Туда,откуда все мы родом,Там,где Гагарина в пример,Все время, ставила нам школа,Где жив Высоцкий и Шукшин,Где над Маврикевной смеются.