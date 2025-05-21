EC похвастался 17-м пакетом санкций: Кремль подготовил жесткий ответ Западу

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Евросоюз утвердил 17-й пакет экономических санкций против России, на сей раз ограничения были введены в отношении 200 гражданских судов, которых подозревают в перевозке российских энергоносителей.
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