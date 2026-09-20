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Аналитики NYT назвали Гайану главным бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке

Аналитики NYT назвали Гайану главным бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке

Латиноамериканское государство Гайана смогло извлечь существенную выгоду из глобальной нестабильности энергетического сектора на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана, пишет американская газета The New York Times.

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