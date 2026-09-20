Аналитики NYT назвали Гайану главным бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке

Латиноамериканское государство Гайана смогло извлечь существенную выгоду из глобальной нестабильности энергетического сектора на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана, пишет американская газета The New York Times.
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