Тамбовский спортсмен выиграл Первенство России по греко-римской борьбе

В Омске состоялось Первенство России по греко-римской борьбе. Участвовали спортсмены до 21 года. В весовой категории до 97 кг в финал вышли два представителя Тамбовской области - Анатолий и Максим Аверины.
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