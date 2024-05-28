Вырвалась из-под материнского контроля: дочка Джоли получила право сама выбирать свою судьбу

Шайло отпраздновала свое совершеннолетие. Шайло со своей сестрой Захарой LEGION-MEDIAМногие из звездных детей привыкли полагаться на то, что громкие имена родителей автоматически обеспечат им процветание в жизни.
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