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Шоу-бизнес: Стал известен благодаря Кузнецовой, а потом бросил ее и женился на другой: как Леонид Бичевин избавился от депрессии после съемок у Балабанова

Шоу-бизнес: Стал известен благодаря Кузнецовой, а потом бросил ее и женился на другой: как Леонид Бичевин избавился от депрессии после съемок у Балабанова

Леонид Бичевин стал известен российским зрителям по фильму «Груз 200» Алексея Балабанова. Мало кто знает, что актер даже не задумывался связывать свою жизнь со сценой или съемками, а популярность обрел благодаря студенческой любви, Агнии Кузнецовой.

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