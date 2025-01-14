Сообщается, что Китай открыт для приобретения Илоном Маском TikTok в США

Китайские правительственные чиновники, как сообщается, обсуждали сценарий, при котором ByteDance продаст американское подразделение TikTok Илону Маску, если Верховный суд 19 января поддержит закон о запрете приложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии