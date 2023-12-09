МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. Провидица Вера Лион, которую называют «казахстанской Вангой», предвидела много лет назад, что будет с Россией и какую роль сыграет в процветании страны президент РФ Владимир Путин.
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