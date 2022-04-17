Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Кузнецов в 4-й раз сделал 50+ передач за сезон НХЛ. У него 74 очка в 72 матчах

Евгений Кузнецов в 4-й раз сделал 50 передач за сезон НХЛ. Россиянин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх