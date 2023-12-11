В МО Израиля подтвердили открытие КПП "Керем-Шалом" на границе Газы и Египта

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны Израиля, подтвердил скорое открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа и Египтом.
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