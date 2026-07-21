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Газета.ру

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Fakt: бобр украл нижнее белье у поляка со двора

Fakt: бобр украл нижнее белье у поляка со двора

Бобр украл нижнее белье с бельевой веревки жителя Польши, пишет издание Fakt. По словам хозяина белья, он в течение долгого времени не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал бобра на месте преступления.

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