Fakt: бобр украл нижнее белье у поляка со двора

Бобр украл нижнее белье с бельевой веревки жителя Польши, пишет издание Fakt. По словам хозяина белья, он в течение долгого времени не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал бобра на месте преступления.
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