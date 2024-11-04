Инфляция никуда не денется, считает ветеран Уолл-стрит

Домохозяйства и компании, возможно, вздохнули с облегчением, поскольку стоимость заимствований снизилась, но им не стоит расслабляться, поскольку ставки и инфляция останутся высокими, и эта реальность может спровоцировать резкое падение акций в следующем году, считает ветеран Уолл-стрит Билл Блейн.