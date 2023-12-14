Тульский бизнес-защитник принял участие в обучении для муниципальных инвестиционных уполномоченных

Тульская торгово-промышленная палата и РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с АНО ДПО «МИМОП» запустили уникальную образовательную программу «Развитие института инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях субъектов РФ».
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