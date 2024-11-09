После теста ДНК житель Могилевской области забрал детей из интерната.

Изображение: ШедеврумГенетическая экспертиза помогла 40-летнему отцу из Могилевской области развеять сомнения по поводу отцовства в отношении 3-летнего сына, который находился в детском доме со старшей сестрой.
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