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После теста ДНК житель Могилевской области забрал детей из интерната.

После теста ДНК житель Могилевской области забрал детей из интерната.

Изображение: ШедеврумГенетическая экспертиза помогла 40-летнему отцу из Могилевской области развеять сомнения по поводу отцовства в отношении 3-летнего сына, который находился в детском доме со старшей сестрой.

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