Бананы: польза и ограничения для здорового желудка от эксперта Ильяшенко

Гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко из Люберецкой областной больницы рассказала об ограничениях на употребление бананов для людей с эрозивно-язвенными поражениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, объяснив влияние этих фруктов на организм.