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Татар-информ

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Патрушев заявил о проработке Западом планов по блокаде Балтийского моря

Патрушев заявил о проработке Западом планов по блокаде Балтийского моря

Николай Патрушев Фото: kremlin.ru Великобритания и страны Европейского Союза прорабатывают планы по блокаде Балтийского моря и ведущих в него проливов, под угрозой находятся и другие ключевые морские коммуникации.

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