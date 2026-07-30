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"Моих детей уничтожают". Мать Елены Блиновской прокомментировала отказ суда в отсрочке её наказания

"Моих детей уничтожают". Мать Елены Блиновской прокомментировала отказ суда в отсрочке её наказания

44-летней создательнице курсов личностного роста Елене Блиновской, которая сейчас отбывает срок в колонии, вчера было отказано в отсрочке исполнения наказания до 2034 года.

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