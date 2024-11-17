Фигурка Мари Роуз из коллаборации Azur Lane и Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation доступна для п...

Фигурка Мари Роуз из коллаборации Azur Lane и Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation доступна для предзаказаКомпания Koei Tecmo открыла предварительные заказы на фигурку, созданную на основе скина Мари Роуз Steamy Venus из кроссовера Azur Lane и Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation.