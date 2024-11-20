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Терминатор в юбке против Украины. Чем известна будущая глава разведки США Тулси Габбард

Терминатор в юбке против Украины. Чем известна будущая глава разведки США Тулси Габбард

2295 прочтений 3 дня назад Дональд Трамп выбрал главой Нацразведки США женщину, которая критиковала демократов, Байдена и Украину.

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