Владимир Корнилов: Уставший Зеленский выглядит слишком слабым для того, чтобы достичь победы

«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым для того, чтобы достичь победы». Вот под каким заголовком вышла сегодняшняя колонка отставного британского полковника Ричарда Кемпа — того самого, который целый год орал, что «Украина побеждает», и еще в октябре доказывал, что никто и ничто не может спасти Россию от поражения.