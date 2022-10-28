Американский конгрессмен пригласил президентов России и Украины в штат Аризона «для переговоров о мире и ядерной деэскалации»

Чем ближе промежуточные выборы в конгресс США, тем больше популистский заявлений делают представители американского законодательного сообщества.
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