Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области установлен подозреваемый в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан

В сентябре текущего года в полицию поступило заявление, о том, что на адрес группы в социальной сети одной из школ города Новосибирска поступило сообщение, в котором говорится о наличии в здании школы предмета, угрожающего жизни и здоровью граждан, а также выдвинуты требования о передаче автору письма денежных средств за информацию о месте нахождения опасного объекта.
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