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Кузнецов против «Кингс»: 3-й матч без очков, 2 броска, «минус 3» и 14% на точке за 19:06

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд. Сегодня россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4).

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