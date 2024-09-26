Александра Трусова показала квартиру, где живет с мужем

К двадцати годам Александра Трусова добилась впечатляющих успехов на своем спортивном пути. В прошлом году она приобрела автомобиль марки «Мерседес» стоимостью 30 миллионов и новое жилье, куда привела своего мужа Макара Игнатова.
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