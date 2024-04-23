Экс-разведчик США указал на безвыходность положения ВСУ на поле боя

Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Такое заявление 22 апреля сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
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