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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трэйси Макгрэйди и Винс Картер выбрали «Хьюстон» среди команд, которые могут неожиданно оказаться в финале

Экс-звезд НБА Трэйси Макгрэйди и Винса Картера попросили выбрать команду, которая может превзойти ожидания и выйти в финал.

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