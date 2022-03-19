Zelensky Warns War Will Cost Russia for Gemerations

“Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Russian forces are blockading his country’s largest cities to wear the population down into submission, but he warned Saturday that the strategy will fail and Moscow will lose in the long run if it doesn’t end its war,” the Associated Press reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)