Сын Николаса Кейджа женился в четвёртый раз: «Она моя первая, единственная и последняя любовь»

Старший наследник Николаса Кейджа сыграл свадьбу. Избранницей 34-летнего Уэстона Кейджа стала Дженнифер Алекс Кантер, которая вязала себе знаменитую фамилию мужа и теперь представляется в социальных сетях как Дженнифер Коппола-Кейдж.