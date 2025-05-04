Сын Николаса Кейджа женился в четвёртый раз: «Она моя первая, единственная и последняя любовь»

Старший наследник Николаса Кейджа сыграл свадьбу. Избранницей 34-летнего Уэстона Кейджа стала Дженнифер Алекс Кантер, которая вязала себе знаменитую фамилию мужа и теперь представляется в социальных сетях как Дженнифер Коппола-Кейдж.
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