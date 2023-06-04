Новая порция дождевых облаков: ненастная погода не собирается покидать Петербург

В городе ожидается облачная погода, во второй половине дня с прояснениями. В Петербурге и Ленобласти ожидается новая порция дождевых облаков из-за циклона, замедлившего свой ход над северо-востоком России.
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