НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Новая порция дождевых облаков: ненастная погода не собирается покидать Петербург

В городе ожидается облачная погода, во второй половине дня с прояснениями. В Петербурге и Ленобласти ожидается новая порция дождевых облаков из-за циклона, замедлившего свой ход над северо-востоком России.

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