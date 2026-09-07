Удмуртия, Чувашия, Пермь, Севастополь под атакой БПЛА. Имеются жертвы и разрушения

В ночь на 7 сентября, по заявлению Минобороны РФ, подразделениями ПВО было уничтожено не менее 306 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, республики Крым, республики Татарстан, Удмуртской республики, Чувашской республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.