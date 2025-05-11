NYT: США одобрили передачу Украине партии ракет разных типов

Пуск зенитной управляемой ракеты MIM-104C комплекса Patriot PAC-2. Фото: db.com Вашингтон одобрил передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и ста ракет для систем ПВО Patriot на Украину из ФРГ, пишет New York Times.
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