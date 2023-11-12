Театр абсурда
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Театр абсурда

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От кумира до побирушки

От кумира до побирушки

С прибалтийских дюн раздался обиженный вой – там Алла П накатала обращение к русскому народу, выложила его в тележку и сидит такая с умным видом, ощущает себя богоизбранной: Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.

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Комментарии
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Виктор Александрович Дробышев
Дуру старую рекламируете? Скоморохи нынче не в чести!
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16 час.
N
Nata
Сколько можно рекламировать семейку этой шалашовки! Задолбали! Что умного или справедливого можно услышать от её приближенных и от неё самой. Всю жизнь провела в пьянках, много трудилась на горизонтальном станке. уверовала сама в собственную легенду о своей же исключительности. Все закончилось время кормежки её клана. Хватит паразитировать на народе страны.
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16 час.
Валерий Авгур
Старя клизма сама предала свою аудиторию ,отмаз не принят ,живи в мире с миром подальше от России.
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15 час.

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