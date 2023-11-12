От кумира до побирушки

N

Nata

Сколько можно рекламировать семейку этой шалашовки! Задолбали! Что умного или справедливого можно услышать от её приближенных и от неё самой. Всю жизнь провела в пьянках, много трудилась на горизонтальном станке. уверовала сама в собственную легенду о своей же исключительности. Все закончилось время кормежки её клана. Хватит паразитировать на народе страны.