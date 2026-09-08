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Ивановские новости

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Уралсиб увеличил кредитование малого и среднего бизнеса на 13,3%

Уралсиб увеличил кредитование малого и среднего бизнеса на 13,3%

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса выросли на 13,3%, гарантийный портфель увеличился на 27%, депозитный портфель — на 10,8%.

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