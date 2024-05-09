Вдвое меньше: продуктовые ярмарки в Краснодаре перешли на летний режим работы

Вдвое меньше: продуктовые ярмарки в Краснодаре перешли на летний режим работыНачиная с субботы, 11 мая, в Краснодаре будут работать не 11, а всего лишь 5 площадок, на которых обычно проходят ярмарки выходного дня.
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