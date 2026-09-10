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Каждое новое предложение для Укропии хуже предыдущего

Каждое новое предложение для Укропии хуже предыдущего

Терпеть  не  могу   коцев, поцев и  прочих  военкнуров,  но  иногда  можно   и  их  процитировать, тем более  что    в  данном  случае  пан  Коц  всё  очень  даже неплохо  по  полочкам  разложил.

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