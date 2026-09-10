Каждое новое предложение для Укропии хуже предыдущего

Терпеть не могу коцев, поцев и прочих военкнуров, но иногда можно и их процитировать, тем более что в данном случае пан Коц всё очень даже неплохо по полочкам разложил.
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