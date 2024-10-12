Власти Норвегии на неделю ввели внутренний пограничный контроль

Рост уровня террористической угрозы потребовал введения внутреннего пограничного контроля на территории Норвегии, сообщила пресс-служба норвежской полицейской службы безопасности 12 октября в пресс-релизе.
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