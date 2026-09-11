В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи

На несколько дней Екатеринбург превратится в молодежную столицу России. Со всего мира туда съезжаются ученые, музыканты, блогеры и волонтеры.
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