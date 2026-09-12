ВС РФ разгромили металлургию Украины, лишив противника нового вооружения

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, связанным с производством продукции военного назначения.
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